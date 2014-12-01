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В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек
Сегодня, 10:54
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В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек

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В настоящее время чиновники уточняют данные о последствиях атаки БПЛА ВСУ на регион.

Один мужчина погиб, женщина получила ранение в результате атак Вооруженных сил Украины в ночь на 24 июня на территорию Белгородской области. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата по российскому региону. Известно, что трагедия зафиксирована в Вейделевском округе в хуторе Приветный. Там от детонации дрона противника скончался местный житель.

Приносим соболезнования семье погибшего. Женщину, получившую слепое осколочное ранение спины, бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ.

пресс-служба оперштаба по Белгородской области

В Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ.

Фото: Оперштаб Белгородской области

Теги: белгородская область, всу, погиб человек, пострадали люди
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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