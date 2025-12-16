Движение по Крымскому мосту возобновили, задержки поездов достигают 7 часов

Поезд из Симферополя в Петербург задерживается на 7 часов.

Возобновлено движение по Крымскому мосту возобновлено. Авиационную опасность в Крыму отменили. Поезда начинают движение постепенно. Об этом пишет пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

Так, поезд из Симферополя в Петербург задерживается на 7 часов, а из Петербурга в Евпаторию следует с задержкой на 4,5 часов. Также среди направлений Феодосия, Москва и Омск. Начальники поездов находятся на связи с оперативным штабом, проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути. Тех, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечивают питанием и водой.

Время задержки в пути может измениться. По всем вопросам советуют обращаться по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.

Ранее сообщалось, что движение приостановили из-за угрозы атаки БПЛА.

Фото: Magnific