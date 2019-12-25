Два человека погибли после ночной атаки ВСУ на Крым

В результате очередной ночной атаки Вооруженных сил Украины на Республику Крым смертельные ранения получили два человека. Также в больницу доставили пятерых пострадавших, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Руководство республики выразило соболезнования семьям погибших и раненых. Также Аксенов пообещал оказать всю нужную поддержку пострадавшим и их родным, заверив, что "никто не останется один на один с бедой".
Всего минувшей ночью средства ПВО ликвидировали в небе над регионами Россиями, в том числе Крымом 295 украинских беспилотников.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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