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В Ивангороде мужчина ударил ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон
Сегодня, 10:59
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В Ивангороде мужчина ударил ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон

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Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

В Ленинградской области проникновение через балкон закончилось ножевым ранением. Об этом сообщили в МВД России. 

В полицию Кингисеппского района 28 июля поступила информация о нападении в квартире на улице Федюнинского в Ивангороде. На месте задержали 55-летнего мужчину. По предварительным данным, во время конфликта он ударил ножом 44-летнего соседа, который проник в его жилище через балкон. Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением груди.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец ранил бывшую ножом в квартире на улице Брянцева. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ивангород, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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