В Ивангороде мужчина ударил ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

В Ленинградской области проникновение через балкон закончилось ножевым ранением. Об этом сообщили в МВД России.

В полицию Кингисеппского района 28 июля поступила информация о нападении в квартире на улице Федюнинского в Ивангороде. На месте задержали 55-летнего мужчину. По предварительным данным, во время конфликта он ударил ножом 44-летнего соседа, который проник в его жилище через балкон. Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением груди.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец ранил бывшую ножом в квартире на улице Брянцева.

Фото: Piter.TV