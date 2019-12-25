В Ивангороде мужчина ударил ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон

В Ленинградской области проникновение через балкон закончилось ножевым ранением. Об этом сообщили в МВД России.
В полицию Кингисеппского района 28 июля поступила информация о нападении в квартире на улице Федюнинского в Ивангороде. На месте задержали 55-летнего мужчину. По предварительным данным, во время конфликта он ударил ножом 44-летнего соседа, который проник в его жилище через балкон. Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением груди.
Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец ранил бывшую ножом в квартире на улице Брянцева.
Фото: Piter.TV
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