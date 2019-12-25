Шесть автобусов выбились из графика из-за заторов на Шлиссельбургском

Стоять придётся дольше: "Организатор перевозок" предупредил о пробках.

Вечером во вторник, 18 августа, Шлиссельбургский проспект в Петербурге сковали многокилометровые заторы. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог в городе достигала 7 баллов из 10, а на некоторых участках — до 8 баллов.

Из-за транспортного коллапса с графиков движения сбились сразу шесть автобусных маршрутов. В "Организаторе перевозок" сообщили, что задержки рейсов под номерами 53, 97, 115А, 117, 189 и 327 составляют от 50 минут. Пассажиров предупредили об увеличении времени в пути и рекомендовали заранее планировать маршруты.

Сложная ситуация сложилась и на других магистралях. Стояли не только автомобили, но и общественный транспорт, а на Лиговском проспекте временно меняли трассы трёх трамвайных маршрутов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге до новых ЖК продлены три автобусных маршрута.

Фото: Piter.TV