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Жителей Петербурга предупредили о сбоях в оплате парковки
Сегодня, 16:35
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Жителей Петербурга предупредили о сбоях в оплате парковки

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Проблемы могут возникать в случае, если вы расплачиваетесь за парковочное место через СМС.

В пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" сообщили о возможных сбоях при оплате стоянки. 

По информации мобильных операторов, проблемы могут возникать в случае, если вы расплачиваетесь за парковочное место через СМС. Все еще доступны приложения "Парковки Петербурга" и "Парковки России", портал parking.spb.ru, паркоматы, бот в Telegram, а также банковские приложения. Причины перебоев не указываются. 

Ранее мы рассказывали о том, что за лето комплексы ГАТИ зафиксировали на газонах автомобили с номерами из 59 регионов страны. Всего вынесли около 12 тыс. постановлений за неправильную парковку: запрет нарушили водители из Москвы, Ленинградской, Мурманской, Московской, Орловской, Новгородской, Омской областей и Приморского, Хабаровского, Амурского краев. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гцуп, парковка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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