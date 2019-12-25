Жителей Петербурга предупредили о сбоях в оплате парковки

Проблемы могут возникать в случае, если вы расплачиваетесь за парковочное место через СМС.

В пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" сообщили о возможных сбоях при оплате стоянки.

По информации мобильных операторов, проблемы могут возникать в случае, если вы расплачиваетесь за парковочное место через СМС. Все еще доступны приложения "Парковки Петербурга" и "Парковки России", портал parking.spb.ru, паркоматы, бот в Telegram, а также банковские приложения. Причины перебоев не указываются.

Ранее мы рассказывали о том, что за лето комплексы ГАТИ зафиксировали на газонах автомобили с номерами из 59 регионов страны. Всего вынесли около 12 тыс. постановлений за неправильную парковку: запрет нарушили водители из Москвы, Ленинградской, Мурманской, Московской, Орловской, Новгородской, Омской областей и Приморского, Хабаровского, Амурского краев.

Фото: Piter.TV