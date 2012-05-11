Опыт Петербурга в профилактике наркомании оценили на федеральном уровне

На заседании также обсудили участие муниципалитетов в профилактической работе и планы информационных мероприятий.

Опыт Петербурга в противодействии наркомании получил официальное признание на федеральном уровне. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на расширенном заседании Антинаркотической комиссии города, которое прошло в Смольном.

В ходе встречи обсуждались итоги внедрения Межведомственного стандарта профилактической деятельности. Северная столица вошла в число шести пилотных регионов, где апробируется этот документ. В июне на Антинаркотическом форуме в Пятигорске городские программы получили высокую оценку Государственного антинаркотического комитета. Теперь перед Петербургом стоит задача максимально полно отразить накопленный опыт в докладе на заседании ГАК.

Особое внимание в городе уделяют комплексной работе: от раннего выявления рисков до организации полезного досуга для молодёжи. Беглов подчеркнул важность летнего трудоустройства школьников и студентов, их вовлечения в работы по благоустройству. Также ключевым направлением остаётся совершенствование межведомственного взаимодействия — прежде всего налаживание оперативного обмена информацией между правоохранителями и медиками по случаям отравлений наркотиками.

Губернатор подытожил, что силовики, органы власти и общественные организации должны действовать комплексно и слаженно, активно привлекая к работе религиозные объединения.

Фото: Piter.TV