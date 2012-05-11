В Тверской области в фотоловушку попался редкий рыжий волк

В Центрально-Лесном заповеднике снова появился рыжий волк спустя 10 лет.

В объектив фотоловушки, установленной в охранной зоне Центрально-Лесного заповедника в Тверской области, попал редкий зверь — волк необычного рыжего окраса. Снимок был сделан в мае в окрестностях деревни Хмелевка.

Для сотрудников заповедника это событие стало настоящей сенсацией. Как рассказали в организации, десять лет назад камеры уже фиксировали волков с подобным отливом шерсти. Тогда специалисты выдвинули гипотезу, что необычный окрас — результат скрещивания лесных волчиц с любвеобильным рыжим псом по кличке Джек, который жил в соседней деревне Большое Федоровское.

В заповеднике добавили, что тот самый Джек пользовался непререкаемым авторитетом у местных волчиц. По слухам, он даже собирал стаю собак для загонной охоты на лося. Однако Джека давно нет, а рыжеватый волк снова появился в объективах фотоловушек.

Ученые строят две версии происхождения необычного хищника: либо он унаследовал гены Джека, либо в лесу завелся новый харизматичный "жених" из местной деревни. Стоит отметить, что обычно в объективы фотоловушек в заповеднике попадают лоси, медведи, енотовидные собаки, лисицы, бобры и барсуки, но рыжий волк стал настоящей редкостью.

Фото: Центрально-Лесной государственный заповедник

