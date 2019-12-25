Сбой в Рунете связали с перебоями электричества на узле связи

Проблемы с электричеством на узле связи вызвали сбой в Рунете.

Причиной масштабного сбоя в работе российского сегмента интернета стали перебои с электроснабжением на одном из крупных узлов связи. Об этом заявили представители доменного регистратора "Рег.ру".

В компании пояснили, что проблемы с доступом к сайтам и сервисам не связаны с их внутренней инфраструктурой. Недоступность затронула многие ресурсы, в том числе не размещённые у "Рег.ру". В регистраторе выразили надежду на скорейшее восстановление работы узла.

Ранее пользователи по всей России сообщали о трудностях с открытием сайтов, работой мессенджеров и загрузкой видео. Сбой затронул как мобильный, так и стационарный интернет. Причины инцидента уточняются.

Ранее на Piter.TV: в МВД рассказали, как защитить смартфон от мошенников.

Фото: pxhere