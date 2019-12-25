Сбой в Рунете связали с перебоями электричества на узле связи

Причиной масштабного сбоя в работе российского сегмента интернета стали перебои с электроснабжением на одном из крупных узлов связи. Об этом заявили представители доменного регистратора "Рег.ру".
В компании пояснили, что проблемы с доступом к сайтам и сервисам не связаны с их внутренней инфраструктурой. Недоступность затронула многие ресурсы, в том числе не размещённые у "Рег.ру". В регистраторе выразили надежду на скорейшее восстановление работы узла.
Ранее пользователи по всей России сообщали о трудностях с открытием сайтов, работой мессенджеров и загрузкой видео. Сбой затронул как мобильный, так и стационарный интернет. Причины инцидента уточняются.
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Фото: pxhere
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