Зеленский вновь высказался о возвращении Крыма

При этом признавать юридически принадлежность Крыма российским Украина не собирается.

В Киеве сейчас не разрабатывают конкретных планов по возращению Крыма. Об заявил Владимир Зеленский во время своего визита в США в интервью Fox News.

Журналист задал Зеленскому вопрос, является ли Крым "на столе" после украинских атак по полуострову. По словам главы киевского режима, сейчас это не стоит на повестке дня.

К сожалению, нет. Или пока нет — мы посмотрим, я не знаю Владимир Зеленский, президент Украины.

Ранее украинские власти заявили, что удары ВСУ по Крыму и новым российским регионам происходят якобы "для улучшения ситуации на фронте". Президент Украины Дональд Трамп сообщал, что у Зеленского есть возможность практически незамедлительно прекратить вооруженный конфликт с Россией в том случае, если откажется от территориальных притязаний на Крым и от вступления Украины в НАТО.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский