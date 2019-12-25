Зеленский вновь высказался о возвращении Крыма

В Киеве сейчас не разрабатывают конкретных планов по возращению Крыма. Об заявил Владимир Зеленский во время своего визита в США в интервью Fox News.
Журналист задал Зеленскому вопрос, является ли Крым "на столе" после украинских атак по полуострову. По словам главы киевского режима, сейчас это не стоит на повестке дня.
К сожалению, нет. Или пока нет — мы посмотрим, я не знаю
Владимир Зеленский, президент Украины.
Ранее украинские власти заявили, что удары ВСУ по Крыму и новым российским регионам происходят якобы "для улучшения ситуации на фронте". Президент Украины Дональд Трамп сообщал, что у Зеленского есть возможность практически незамедлительно прекратить вооруженный конфликт с Россией в том случае, если откажется от территориальных притязаний на Крым и от вступления Украины в НАТО.
Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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