Жителя Севастополя задержали за сбор данных об объектах Минобороны для СБУ

Мужчина помогал Украине устраивать преступления в Крыму.

Российские силовые структуры задержали по подозрению в государственной измене 54-летнего жителя города Севастополь, собиравшего для Службы безопасности Украины сведения о российском министерстве по обороне на полуострове. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что мужчина попал в поле зрения киевского режима благодаря мессенджеру Telegram.

По заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор и передачу противнику сведений в отношении объектов Минобороны России в регионе. ЦОС ФСБ России

Далее агенту иностранного ведомства были даны задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из таких тайников, расположенных на территории лесополосы, оперативники нашли взрывчатое вещество на основе гексогена массой 476,8 граммов и электродетонатор военного назначения. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 275 и части 1 статьи 222.1 УК РФ. Сейчас фигурант расследования отправлен под стражу. По совокупности указанных статей задержанному грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока заключения.

ФСБ: женщина подорвала военного по заданию СБУ Украины, ее задержали.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России