Комитет по транспорту предупредил об ограничениях движения и судоходства в центре Петербурга из-за фестиваля "Фонтанка-САП"

Безопасность на воде обеспечит патрульная служба СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта".

С 30 июля по 2 августа в центральной части Петербурга вводятся временные ограничения для транспорта и судов. Комитет по транспорту просит горожан и гостей города заранее планировать маршруты в связи с проведением фестиваля по сап-серфингу.

Ограничения для автомобилистов:

30 июля (с полуночи до 23:59): полностью запрещена остановка на набережной Мойки (от Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка), проезде вдоль Марсова поля и Царицынском проезде.

С 30 июля (00:00) по 2 августа (09:00): будет перекрыто движение по нечетной стороне Аптекарского переулка (от Круглого переулка до набережной Мойки). На всех перечисленных участках запрет остановки действует непрерывно весь период ограничений.

Ограничения судоходства 1 августа:

Река Фонтанка (от Пантелеймоновского до Египетского моста) – с 08:00 до 14:00.

Река Мойка (от Мало-Конюшенного до 1-го Инженерного моста) – с 08:00 до 15:00.

Крюков канал (от Смежного до Краснофлотского моста) – с 09:00 до 14:00.

Река Мойка (от Храповицкого до Мало-Конюшенного моста) – с 09:00 до 15:00.

Безопасность на воде обеспечит патрульная служба СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта". Водителей и судоводителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выделили 4,5 млн рублей на очистку дорожных знаков с начала года.

Фото: Правительство Петербурга