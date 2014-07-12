В Петербурге выделили 4,5 млн рублей на очистку дорожных знаков с начала года

Главными инициаторами подобных загрязнений являются организаторы незаконных экскурсий по крышам, которые используют дорожные конструкции для размещения рекламы своих услуг.

С начала 2026 года в Петербурге очистили тысячи технических средств организации дорожного движения (светофоров, дорожных знаков и шкафов управления) от несанкционированных объявлений и граффити. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

В ведомстве подчеркнули, что главными инициаторами подобных загрязнений являются организаторы незаконных экскурсий по крышам, которые используют дорожные конструкции для размещения рекламы своих услуг.

Специалисты ежедневно отмывают оборудование от клея и бумаги – работы проводятся как в плановом порядке, так и по заявкам жителей. За прошедшие полгода бюджет города направил на эти цели более 4,5 млн рублей. В целом ежегодные затраты на поддержание чистоты элементов дорожной сети составляют около 10 млн рублей.

Для системной борьбы с проблемой профильные специалисты ведут постоянный мониторинг улиц. Каждый месяц фотоматериалы зафиксированных нарушений направляются в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге упростили правила установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга