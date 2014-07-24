В Петербурге упростили правила установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов

Проблема актуальна не только для центра, но и для отдаленных районов (Пушкина, Кронштадта, Петергофа) в туристический сезон, когда гости города блокируют выезды из дворов.

Проблема "запаркованности" петербургских дворов, с которой горожане боролись несколько лет, получила юридическое решение. Как отметил вице-губернатор Владимир Омельницкий, курирующий комитет имущественных отношений (КИО), были внесены изменения в правовые акты. Это позволило жителям получить законный инструмент контроля за въездом на свою территорию.

Вице-губернатор констатировал, что работа по поручению губернатора завершена. Он добавил, что упрощение порядка установки шлагбаумов является прямым ответом на запрос жителей и дает им эффективный механизм для защиты дворов от хаотичной парковки.

Представитель ЗакСа при правительстве Петербурга Михаил Барышников рассказал "Вечернему Санкт-Петербургу", что к нему регулярно поступали обращения от жителей центра, страдающих от автовладельцев после расширения зоны платной парковки. Суть новаций заключалась в том, что теперь не требовалось разрабатывать полноценный проект благоустройства — достаточно было получить разрешение КИО. При этом он пояснил, что ключевые требования сохранялись: запрет на установку на газонах, узких тротуарах, в охранных зонах сетей и вблизи переходов. Также чиновник подчеркнул, что новый порядок гарантирует круглосуточный доступ спецслужбам, а все легальные устройства будут внесены в единую базу комитета по транспорту.

Председатель парламентской комиссии по транспорту Алексей Цивилёв напомнил алгоритм действий. По его словам, жильцам необходимо провести общее собрание и утвердить схему размещения, после чего подать заявление в КИО. Он предупредил, что после монтажа конструкция становится общей собственностью жильцов, которые сами отвечают за её сохранность. Если шлагбаум повредят, жители должны зафиксировать факт полицией, оценить ущерб и направить претензию виновнику, иначе отвечать будет управляющая организация.

Михаил Барышников также отметил, что проблема актуальна не только для центра, но и для отдаленных районов (Пушкина, Кронштадта, Петергофа) в туристический сезон, когда гости города блокируют выезды из дворов. Он резюмировал, что новые правила представляют собой баланс интересов: они обеспечивают порядок для жителей, доступ для экстренных служб и решают давнюю проблему. Представитель ЗакСа поблагодарил губернатора Александра Беглова и КИО за разработку методических рекомендаций, выразив уверенность, что упрощенный порядок поможет вернуть жителям право на комфорт и безопасность.

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Фото: Piter.TV