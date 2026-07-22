Петербургским автомобилистам рассказали, как изменить время окончания парковочной сессии

Корректировка доступна только для времени окончания сессии при соблюдении двух условий.

В Петербурге водителей проинформировали о возможности скорректировать время завершения парковочной сессии в случае, если её не удалось вовремя продлить. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" сообщили в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Специалисты учреждения подчеркнули, что система строго разделяет начало и конец стоянки: изменить время начала парковки невозможно – своевременный старт сессии подтверждает добросовестность водителя. Оплатить стоянку необходимо в течение 15 минут после остановки автомобиля.

Корректировка доступна только для времени окончания сессии при соблюдении двух условий: период завершился автоматически (а не был остановлен вручную пользователем), а изменения вносятся до 23:59 того же дня.

Для исправления данных водителю нужно зайти в мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга" или личный кабинет на городском портале. В разделе "История парковок" следует выбрать нужную сессию, нажать кнопку "Можно изменить", указать новое время окончания и сохранить данные.

В Городском центре управления парковками пояснили, что эта функция служит страховкой для тех, кто забыл вовремя продлить оплату, позволяя избежать штрафа без искажения первоначальных данных о начале стоянки.

Ранее мы сообщили о том, что более 31 тысячи многодетных семей оформили парковочные разрешения в Петербурге.

Фото: Piter.TV