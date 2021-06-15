Убийцу 12-летней девочки в Ленобласти проверяют на новые преступления

Следователи проверяют возможную причастность Федора Мехнина к другим насильственным преступлениям. Ранее обвиняемый признался, что много лет фантазировал о сексуальном насилии над женами знакомых.

Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области, проверяют на возможную причастность к другим преступлениям сексуального характера. Информация о том, что мужчина мог совершать насилие в отношении других женщин, появилась в СМИ, однако официального подтверждения этим сведениям пока нет.

Как сообщает 78.ru, Мехнина могут проверять на причастность к серии изнасилований. По данным издания, речь может идти как минимум о 10 женщинах. Предполагается, что с 2008 года мужчина подвозил попутчиц в пригородах, после чего мог отвозить их в безлюдные места и угрожать оружием или другими предметами.

По информации телеканала, возможные потерпевшие могли не обращаться в полицию из-за страха или стыда. Сейчас правоохранители изучают старые материалы и заявления, чтобы установить, могут ли они иметь отношение к Мехнину.

Жители СНТ "Захожье-2", где обвиняемый входил в состав правления, ранее попросили перепроверить появившуюся информацию. До убийства девочки соседи, знакомые и коллеги не сообщали о подозрительном поведении Мехнина. Напротив, его характеризовали положительно и отмечали, в частности, помощь в решении хозяйственных вопросов, включая ремонт колодца.

При этом позднее стало известно, что мужчина скрывал от окружающих судимость. В 2000-х годах он получил срок за разбой после нападения на прохожего с пневматическим пистолетом. По данным публикации, преступление произошло после того, как Мехнин разорился и остался без денег.

Источник "КП-Петербург" заявил, что делать выводы о причастности Мехнина к насилию над другими женщинами пока преждевременно. Подтвержденных данных об этом на данный момент нет, однако обвиняемого продолжают проверять на возможную связь с другими преступлениями.

После задержания Мехнин также рассказал следователям о своих сексуальных фантазиях. По его словам, на протяжении последних 15 лет он представлял сексуальное насилие над женами своих знакомых. Также стало известно о проблемах в интимной жизни мужчины с супругой. Около 10 лет назад у пары умерла тяжелобольная дочь, после чего они больше не могли иметь детей.

Мехнин признал вину в убийстве 12-летней девочки, жившей в соседнем СНТ. В день трагедии ребенок возвращался на дачный участок из леса, где собирал лисички. По словам обвиняемого, сначала он принял девочку за женщину из-за ее высокого роста и желтого дождевика. После нападения с ножом мужчина понял, что перед ним ребенок, но продолжил расправу. На теле погибшей обнаружили около 30 ранений.

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Фото: Pxhere