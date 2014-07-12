В Петербурге стартовал семинар по археологии для специалистов из Намибии

Мероприятие проходит в рамках масштабного международного проекта "Создание цифрового архива памятников Африки и стран Исламского мира" при поддержке президента России.

Сегодня, 28 июля, в Северной столице открылся практический семинар по цифровой археологии. Обучение продлится до конца месяца и организовано Центром спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК РАН). В семинаре принимают участие специалисты из Намибии.

Мероприятие проходит в рамках масштабного международного проекта "Создание цифрового архива памятников Африки и стран Исламского мира" при поддержке президента России. Как сообщили в пресс-службе Смольного, обучение петербургских коллег африканских специалистов приурочено к предстоящей экспедиции ИИМК РАН в Намибию, которая запланирована на период с 23 августа по 2 сентября.

В ходе семинара участников обучат методу фотограмметрии для создания цифровых двойников исторических объектов. Технология основана на получении большого количества наземных фотографий памятника с разных точек, имеющих точную геодезическую привязку.

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Фото: Правительство Петербурга