Ленобласть установила партнерские связи с вьетнамской провинцией Лангшон

Стороны планируют развивать торговое, туристическое и образовательное сотрудничество

Ленинградская область начала выстраивать прямое сотрудничество с вьетнамской провинцией Лангшон. Соответствующие меморандумы об установлении дружественных отношений подписали губернатор Александр Дрозденко и председатель Народного совета провинции Доан Тхи Хау.

По словам главы региона, это первый опыт установления прямых связей Ленинградской области с одной из провинций Вьетнама. Следующим этапом станет подготовка рамочного соглашения о сотрудничестве.

Во время встречи стороны обсудили перспективы поставок строительных материалов, удобрений и продуктов питания, а также развитие туристических, культурных и образовательных обменов. Кроме того, регион продолжает подготовку соглашения о сотрудничестве с промышленной провинцией Куангчи.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.