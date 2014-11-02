Житель Петербурга пострадал в ДТП во Вьетнаме

Врачи провели потерпевшему операцию, самое главное повреждение – голова.

Байкер из Петербурга Роман пострадал в ДТП во Вьетнаме. Мужчина ехал из Камрани в сторону Нячанга, пишет 29 июля 78.ru.

Житель Северной столицы отдыхал вместе с приятельницей. Девушка ждала его дома, поскольку товарищ не выходил на связь. Однако спустя время она узнала, что неизвестный попал в аварию и находится в больнице. Это и был Роман.

Врачи провели потерпевшему операцию, самое главное повреждение – голова. После хирургического вмешательства молодой человек пришел в сознание. Пока за состоянием петербуржца следит сиделка, ему поставили капельницу.

Ранее на Piter.TV: оглашен приговор водителю, который сбил ребенка насмерть в Тихвинском районе. В пользу потерпевшей стороны взыскали 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV