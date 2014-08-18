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Оглашен приговор водителю, который сбил ребенка насмерть в Тихвинском районе
Сегодня, 15:37
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Оглашен приговор водителю, который сбил ребенка насмерть в Тихвинском районе

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Кроме того, в пользу потерпевшей стороны взыскали 2 млн рублей.

В Тихвинском районе 41-летнего водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб ребенок (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Как рассказали СУ СК РФ по Ленинградской области, ДТП произошло еще в 2021 году.

Осужденный, управляя легковушкой и следуя по трассе "Вологда — Новая Ладога" до автодороги "Кола", сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. В результате аварии последний скончался на месте от полученных травм. 

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении и лишением права управлять транспортными средствами такой же срок. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны взыскали 2 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: байкер погиб в ДТП с каршерингом на проспекте Маршала Жукова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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