Задержанная вербовала бывших полицейских и других сотрудников, чтобы отправить их на Украину.

Правоохранительные органы Аргентины провели задержание бывшего полицейского сотрудника. Женщину подозревают в организации вербовки наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили ТАСС в российские силовых структурах.

Подозреваемую задержали в городе Тигре, расположенном в провинции Буэнос-Айрес. Гриселда Инес Ортис в прошлом работала в местной полиции, позже она начала заниматься вербовкой наемников для участия в конфликте на стороне ВСУ.

Также Ортис организовывала набор бывших полицейских и других лиц, обещая им ежемесячную плату в размере 3 тысяч долларов. Во время обыска в квартире задержанной нашли пистолет, отличительные знаки ВСУ и анкеты для вербовки.

В настоящее время аргентинские власти проводят расследование в отношении партнера задержанной, бывшего сотрудника федеральной полиции, который успел скрыться от правосудия.

Ранее американский аналитик из ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники несут огромные потери.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)