Посол Феоктистов: Россия и Аргентина прекратили сотрудничество в атомной сфере

Крупные энергетические проекты между странами фактически поставлены на паузу.

Двустороннее сотрудничество Аргентины и России в сфере мирного атома больше не осуществляется. Об этом "Известиям" сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

По словам дипломата, вместе с тем со стороны Аргентины есть интерес совместной работой в таких областях, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность

Феоктистов напомнил, что в рамках режима стимулирования предусмотрены крупные инвестиции, которые могут помочь Аргентине в развитии проектов в энергетике. Кроме того, они могли быть стать дополнительным стимулом для реализации новых инициатив.

Москва и Буэнос-Айрес подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в области мирного атома в 2018 году. До сих пор Аргентина его не денонсировала. Между тем, "Росатом" предлагал аргентинским властям построить в стране АЭС российского дизайна.

Ранее мы сообщали, что за 13 лет сотрудничества России и Сербии были реализованы проекты на сумму 1 млрд долларов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)