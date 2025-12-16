На матч "Зенита" с аргентинской "Химнасией" пустят за два часа до начала

Футболисты петербургского "Зенита" проведут товарищеский матч против аргентинской "Химнасии". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
Встреча состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 5 июля, начало запланировано на 19:00 по московскому времени. В пресс-службе клуба уточнили, что стадион откроется за два часа до стартового свистка. Гостей мероприятия будут ждать развлечения для всей семьи, яркая атмосфера и международный футбол.
Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".
Фото: Piter.TV
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