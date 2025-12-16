На матч "Зенита" с аргентинской "Химнасией" пустят за два часа до начала

Петербургский футбольный клуб встретится с представителем аргентинской Примеры на домашнем стадионе. Стадион откроется за два часа до начала, для гостей подготовят развлечения для всей семьи.

Футболисты петербургского "Зенита" проведут товарищеский матч против аргентинской "Химнасии". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 5 июля, начало запланировано на 19:00 по московскому времени. В пресс-службе клуба уточнили, что стадион откроется за два часа до стартового свистка. Гостей мероприятия будут ждать развлечения для всей семьи, яркая атмосфера и международный футбол.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV