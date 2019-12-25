Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла Англию в полуфинале ЧМ по футболу

В финале соревнования команда встретится с испанцами.

Сборная Аргентины по футболу одержала волевую победу над командой Англии с результатом 2:1 в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Две голевые передачи отдал капитан и нападающий южноамериканской национальной сборной Лионель Месси. Известно, что первыми забили англичане. Это произошло во втором тайме игры. В стартовом составе команды вышел спортсмен Морган Роджерс, который реализовал подачу для Энтони Гордона. Однако пропущенный мяч в воротах активизировал силы аргентинских представителей. В этот момент Англия стала играть на сохранение счета. Однако усилий голкипера Джордана Пикфорда не хватило для победы, хотя тот успешно отбил ряд сложных ударов.

Таким образом команда из Аргентины забила два мяча в течение семи минут. На 85-й минуте матча после розыгрыша углового Месси выкатил мяч Энцо Фернандесу. Спортсмен не дошел до линии штрафной площади, но мощно пробил мяч в дальний угол. Уже на второй добавленной к основному времени минуте Месси сделал еще одну подачу, гол забил Лаутаро Мартинес. После двух результативных передач Месси обновил собственный рекорд по выполненным ассистам на чемпионатах мира (12 раз).

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Фото: pxhere.com