Сотрудничество России и Сербии: реализованы железнодорожные проекты на 1 млрд долларов

Россия готова приступить к реконструкции участка Вальево — Врбница.

За 13 лет с участием российской компании "РЖД" в Сербии реализовали проекты на сумму 1 млрд долларов. Речь идет о модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ. Прошли переговоры министра экономического развития России с председателем правительства Республики Сербии Джуро Мацутом. По итогам российская сторона выразила готовность приступить к реконструкции участка Вальево — Врбница.

Кроме того, стороны согласовали условия продления контракта на поставку природного газа. Также обсуждалось сотрудничество в здравоохранении. Иностранные потребители заинтересованы в российских вакцинах. Для Сербии особенно значимы совместные проекты в области выпуска противотуберкулезных прививок, а также вакцин для профилактики онкологических заболеваний.

Мы готовы делиться своим опытом, повышать доступность медицинской помощи для сербских пациентов в России, особенно для онкобольных. Можем предложить вакцины нашего производства и инновационные решения в области радиофармацевтики. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Ранее сообщалось, что зарегистрирована первая отечественная вакцина от коклюша и столбняка. Обезопасить организм от этих диагнозов получится на 10 лет.

