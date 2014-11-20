Также мужчина извинился перед матерью за участие в чужой войне.

Бразилец Эрик Феррейра Соариш сдался в плен ВС России и выразил благодарность за свое спасение. Об этом наемник ВСУ завил в видео, которое попало в распоряжение ТАСС.

И спасибо русским военным, которые мне оказали гуманитарную медицинскую помощь Эрик Феррейра Соариш, бразильский наемник

Военнослужащий ВСУ также обратился к своей матери, мужчина просил извинить его за участие в чужой войне.

В ходе беседы 23-летний бразилец заявил, что хочет вернуться в домой. В рядах ВСУ с начала спецоперации служит большое количество наемников из различных стран. Киевский режим использует их как пушечное мясо.

Кроме того, в некоторых европейских странах пропагандируют участие в войне на Украине. Ранее МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих сражаться за ВСУ против России.

Фото: Magnific