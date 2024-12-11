Наемников власти в Хельсинки называют "добровольцами".

Министерство по иностранным делам Финляндии опубликовало на своем официальном сайте инструкции для собственных граждан, которые решили пополнить собой ряды Вооруженных сил Украины. Речь идет о том, что Хельсинки объяснили, в каком положении окажутся иностранные наемники, которые отправятся сражаться за киевский режим против России. Такую категорию граждан в Финляндии называют добровольцами. Во Внешнеполитическом ведомстве заметили, что не поощряет и не рекомендует подобные поездки на украинскую территорию. Однако дипломаты подчеркнули, что такая деятельность не запрещена европейским законодательством.

Участие в качестве добровольца в ВСУ не является преступлением в Финляндии. сообщение МИД Финляндии

В случае ранения "добровольцы" из Финляндии не будут получать медицинскую или финансовую поддержку от Хельсинки. Им также не стоит рассчитывать на какую-либо компенсацию или эвакуацию.

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