Александр Стубб рассказал о работе администрации США по завершению конфликта.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что американский коллега из Республиканской партии США Дональд Трамп урегулирует региональный конфликт между Москвой и Киевом за следующие три-шесть месяцев. Соответствующее заявление иностранный политик сделал, выступая на Всемирном экономическом форуме. Мероприятие было организовано на территории швейцарского города Давоса. Эксперт мероприятия указал коллегам на то, что решение по украинскому кризису не может стать "Афганистаном 2.0". По его версии, в противном случае участников "сделки" впоследствии обвинят в том, что они "продали Украину". Глава государства при этом продолжает настаивать на том, чтобы урегулирование учитывало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело. Александр Стубб, глава Финляндии

Стубб заявил, что диверсии в Балтийском море не отвечают интересам России.

Фото и видео: YouTube / Foreign Affairs