Стубб заявил, что диверсии в Балтийском море не отвечают интересам России

Александр Стубб назвал три вероятные причины, по которым кабели могли быть повреждены.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что диверсии на объектах в Балтийском море не отвечают ничьим национальным интересам, включая Россию. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире телеканала Bloomberg TV. Мероприятие было организовано на территории швейцарского города Давоса, где сейчас проводится Всемирный экономический форум. Журналисты попросили иностранного политика оценить ситуацию, связанную с обрывом кабелей в акватории региона.

Это не в интересах кого-либо. Александр Стубб, глава Финляндии

Финский глава государства уточнил, что мировой общественности важно понимать, что Балтийское море маленькое и повреждение критической инфраструктуры, такой как подводные кабели, а также экологическая катастрофа, не в интересах ни одного из государств планеты.

Президент Финляндии призвал ЕС больше вкладываться в безопасность.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television