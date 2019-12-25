Ребенок попал в больницу с тяжелой травмой 12 ноября.

В Красносельском районе расследуют трагическую гибель 10‑летнего мальчика. Следователи возбудили по факту смерти ребенка уголовное дело, сообщили в пресс‑службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Трагедия произошла днем 12 ноября. Медики доставили мальчика с травмой шеи в больницу, однако спасти его не удалось. Для детального выяснения всех обстоятельств случившегося инициировано уголовное производство. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, назначен ряд экспертиз. Правоохранители установят не только причину смерти несовершеннолетнего, но и условия, которые могли привести к смерти.

По данным 78.ru, трагической гибели мальчика могла предшествовать ссора со сверстником. Инцидент произошел на детской площадке. В какой-то момент между ребятами завязалась борьба, в ходе которой пострадавший упал и ударился о ограждение. После падения ребенок лёг на землю и закрыл глаза. Спустя какое‑то время он ненадолго пришел в себя, однако вскоре состояние снова резко ухудшилось.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге скончался пятилетний мальчик, пострадавший после из-за автоматических ворот на Коломенской улице.

Фото: Piter.TV