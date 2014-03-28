Президент Финляндии призвал ЕС больше вкладываться в безопасность

Александр Стубб рассказал о планах по сотрудничеству с Вашингтоном.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью новостному агентству Блумберг указал на то, что европейскому региону важно как можно больше вкладываться в собственную безопасность после победы на выборах в США члена Республиканской партии, экс-лидера Белого дома и будущего 47-го американского президента Дональда Трампа. Иностранный политик не стал исключать вариант того, что при администрации Трампа между Вашингтоном и коллективным Брюсселем возникнут проблемы, связанные с климатической повесткой или повышением пошлин.

Я думаю, что США нужна Европа, но Европе нужно понимать, что США изменились. Это означает, что мы должны брать на себя больше ответственности за то, что мы делаем, например, в том, что касается безопасности. Александр Стубб, глава Финляндии

Ранее Александр Стубб заявил о том, что финансовые расходы на оборону в Финляндии вероятно увеличатся в связи с угрозой для безопасности, которая якобы исходит от российского государства.

Президент Финляндии заявил, что Трамп серьезно настроен на мир на Украине.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television