Александр Стубб напомнил о предвыборных обещаниях нового президента США.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью новостному агентству Блумберг указал на то, что европейскому региону и всему остальному миру нужно понять, что победивший на выборах американского президента в 2024 году республиканец Дональд Трамп "серьезно настроен" на скорое достижение мира на украинской территории.

Мы в Европе и весь остальной мир должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на достижение мирного соглашения как можно скорее. Со своей стороны я бы сказал, что между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров. Александр Стубб, глава Финляндии

Ранее Дональд Трамп дал обещание о том, что сможет добиться урегулирования противостояния между Москвой и Киевом путем переговоров. иностранный политик не раз говорил публично, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Кремле считают, что, так как речь идет о серьезной проблеме, которая не может быть решена за 24 часа. Дополнительно Дональд Трамп критиковал подход Вашингтона к кризису, а также негативно оценивал деятельность Владимира Зеленского. На своих митингах он назвал украинского лидера "торгашом", каждый рабочий визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Белого дома.

Стубб указал на отсутствие предпосылок для открытия КПП на границе с РФ.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television