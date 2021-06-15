Стубб указал на отсутствие предпосылок для открытия КПП на границе с РФ

Александер Стубб указал на условие для открытия погранпереходов.

Предпосылок для открытия контрльно-пропускных пунктов Финляндии на государственной границе с Россией нет. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Yle сделал президент Финляндии Александер Стубб. Ведущий программы задал гостю вопрос о том, верна ли оценка, которую администрация в Хельсинки представила общественности ранее. Речь идет о тысяче мигрантов, готовых прибыть в течение нескольких часов после открытия границы с Россией. Иностранный политик указал на то, что границу власти смогут открыть только в тот момент, когда поймут, что ситуация с наплывом мигрантов не повторится.

Сейчас, в данный момент, нет никаких условий для того, чтобы снова открыть границу. Разведывательная информация никак не изменилась. Александер Стубб, президент Финляндии

Напомним, что финкое правительство с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты, расположенные на границе с Россией. Чиновники мотивировали это решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова заявила, что решение Хельсинки о закрытии пограничных переходов лишь формирует новые разделительные линии в европейском регионе. В ответ на эти действия Москва прорабатывает реакцию в межведомственном формате.

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Фото и видео: areena.yle.fi