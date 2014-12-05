Поезда Allegro запустят на железных дорогах Финляндии в конце 2025 года

Поезда получат новый дизайн, который будет соответствовать новому облику всего железнодорожного парка VR.

К концу 2025 года скоростные поезда "Аллегро", курсирующие между Хельсинки и Петербургом, будут запущены на железных дорогах Финляндии. Об этом заявила финская железнодорожная компания VR Group 22 августа.

Поезда получат новый дизайн, который будет соответствовать новому облику всего железнодорожного парка VR. Осенью 2024 года новые цвета будут использованы в оформлении поездов дальнего следования, приобретенных финской компанией в Швеции, а с 2025 года – и в поездах Pendolino, ранее известных как "Аллегро", которые начнут следовать по внутренним маршрутам.

Все поезда VR, включая бывшие "Аллегро", будут окрашены в яркий зеленый цвет, что, по мнению компании, повысит узнаваемость бренда и популярность путешествий на поезде.

Под именем "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом курсировали поезда Pendolino Sm6 производства французской компании Alstom, изготовленные специально для этого маршрута. В Россию было поставлено четыре таких поезда, принадлежащих компании Karelian Trains – совместному предприятию Suomen Valtion Rautatiet (Финские железные дороги, VR Group) и РЖД.

Ранее мы сообщили, стоит ли ожидать скорого открытия КПП на российско-финляндской границе.

Фото: vrgroup.fi