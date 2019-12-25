Впустить нельзя прогнать: стоит ли ожидать скорого открытия КПП на российско-финляндской границе?

Отношения России с Финляндией в данный момент переживают период беспрецедентного упадка.

Отношения России с Финляндией в данный момент переживают период беспрецедентного упадка: для россиян ограничен въезд в страну, Финляндия строит стену в приграничной полосе, а все пропускные пункты закрыты с декабря прошлого года. Относительно последнего пункта у финнов имелось обоснование в виде толп нелегалов с Ближнего Востока, желающих попасть в Финляндию через Россию. В течение последних месяцев казалось, что близится разрешение этой проблемы – президент страны Александр Стубб наконец-то подписал так называемый "закон о выдворении", который позволит финским пограничникам отказывать в предоставлении убежища любому мигранту, которого посчитают "угрозой национальной безопасности Финляндии". В финляндских правящих кругах пояснялось, что принятие данного закона позволит наконец-то открыть границу с Россией, не опасаясь повторения ситуации осени-зимы 2023-го года, когда ситуация с мигрантами стала критической. Однако с момента вступления закона в силу прошёл уже целый месяц, но КПП по-прежнему закрыты. Что будет дальше?

На эту тему подробно высказался 16 августа премьер-министр Финляндии Антти Петтери Орпо. По его словам, угроза "направляемой миграции" со стороны России сохраняется. Примечательно, что в своей речи политик упоминал принятый в июле закон лишь с точки зрения "подушки безопасности", которую правительство смогло бы использовать в экстренной ситуации. Насколько объективна такая оценка? Об этом можно судить по весьма характерной информации: по данным финской погранслужбы за лето 2024 года лишь 2 человека незаконно перешли из России в Финляндию. Причём это говорит как раз о том, что российские власти препятствуют нелегальной миграции. И каким же образом правительство Финляндии тогда делает вывод о возможности повторения прошлогодней ситуации, если, как было не раз объявлено финской стороной, в её создании замешана именно Россия?

Собственно, это не даёт нам ни малейшего представления о том, когда появится реальная перспектива открытия хотя бы части КПП на российско-финляндской границе. В начале августа министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла о возможности рассмотрения вопроса об открытии границы осенью текущего года. Можно предположить, что, как минимум, на правительственном уровне уже на данном этапе ведётся активное обсуждение такого варианта. Однако никаких подтверждённых данных по этому поводу у нас нет. Стоит ожидать, что в сентябре-октябре вопрос будет вновь публично рассматриваться в государственных учреждениях страны, но вот каким будет его окончательное на тот момент решение – покажет время.

Материал подготовил Тимофей Кузнецов для Piter.tv

Фото: unsplash