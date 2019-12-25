В Финляндии пояснили, что президент США призвал ЕС направлять деньги на другие нужды.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп призвал европейские страны напрямую общаться с российским политическим лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление западными СМИ сделал глава Финляндии Александр Стубб. Его слова приводят местные журналисты из издания Yle. Глава европейского государства уточнил, что лидер Белого дома позвонил из самолета Air Force One, после чего посоветовал "напрямую связываться с Путиным".

В какой-то момент европейцам было бы неплохо встретиться с Путиным. слова Александра Стубба

Напомним, что 27 октября состоялся телефонный разговор Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Кремлем. Общение состоялось по просьбе финской и норвежской сторон. Политические лидеры обсудили Украину, безопасность в Балтийском море и северной части Европы. Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.

Стубб опроверг публикацию Bild о требовании России к Финляндии выйти из НАТО.

Фото: YouTube / Офіс Президента України