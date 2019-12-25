Глава ЕК переговорила по теме с Александром Стуббом.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила желание европейских стран принять участие в переговорах по мирному урегулированию конфликта на украинской территории. Соответствующее сообщение иностранная чиновница разместила в социальных сетях после состоявшегося 15 ноября рабочего разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Сегодня вечером Александер Стубб и я обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате "E5 + ЕС. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил общественности о том, что политические лидеры из стран-членов ЕС согласовали группу переговорщиков для дискуссий с Россией, США и Украиной. Иностранец объяснил, что в нее войдут представители институтов ЕС - ЕК и Евросовета, а также пятерка государств из "коалиции желающих", в составе которой находятся Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция.

Фон дер Ляйен: обсуждение безопасности ЕС возможно после перемирия на Украине.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Ursula von der Leyen