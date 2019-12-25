Фон дер Ляйен: обсуждение безопасности ЕС возможно после перемирия на Украине

Глава ЕК прокомментировала начало мирных переговоров в Абу-Даби.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что региональное сообщество откажется говорить на тему архитектуры безопасности до момента достижения режима прекращения огня на украинской территории. Соответствующий комментарий по вопросу западная чиновница сделала в ходе своего выступления на пресс-конференции в румынском Бухаресте.

Любое серьезное обсуждение архитектуры безопасности Европы сможет состояться только после достижения перемирия на Украине и должно проходить в надлежащем формате, особенно с участием представителей стран НАТО и ЕС. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что на минувшей неделе официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что европейским политическим элитам нечего делать за столом переговоров, та как они стремятся развернуть собственные контингенты на Украине.

Politico: фон дер Ляйен предложила создать "стратегические" запасы газа в ЕС.

Фото и видео: YouTube / European Commission