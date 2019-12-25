История началась в октябре, когда памятник демонтировали под предлогом перемещения на новое место.

Власти Владивостока решили не переносить памятник писателю Александру Солженицыну с Корабельной набережной. Авторы Telegram-канала "Мейстер" назвали это решение разумным, однако усомнились, что споры вокруг скульптуры завершились окончательно.

История началась в октябре, когда памятник демонтировали под предлогом перемещения на новое место. Вскоре скульптуру вернули на прежнюю площадку, но представители городской администрации тогда заявили, что от идеи переноса не отказались. При этом конкретное место для установки памятника не называли.

Позднее мэрия Владивостока сообщила, что вопрос о перемещении монумента больше не рассматривается. Авторы "Мейстера" поддержали такой подход и напомнили о мнении горожан, которые выступали против изменения расположения исторических памятников и предлагали оставить их на привычных местах.

В публикации канала также выразили опасение, что тема может вновь стать предметом обсуждения. По мнению авторов, нынешнее решение не обязательно означает, что вопрос закрыт навсегда.

При этом в "Мейстере" обратили внимание на другие проблемы городского пространства, о которых пишут жители Владивостока. В частности, в комментариях к новостям горожане сообщают о поврежденных именах и фамилиях на доске почетных граждан. Кроме того, на складе до сих пор находится памятник Кириллу и Мефодию, ранее демонтированный с Орлиной сопки.

Поводов для приложения созидательной энергии достаточно. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: unsplash (Sung Shin)