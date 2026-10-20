Мемориал и коммерческая территория: что известно о ситуации у братской могилы в поселке имени Морозова

Жители поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области несколько лет добиваются проверки территории рядом с братской могилой защитников Петрограда. По их словам, соседний участок занят коммерческими объектами, которые закрывают обзор мемориала со стороны дороги, а строительные работы вызывают опасения за состояние захоронения.

Братская могила защитников "Петрограда от Юденича" находится в поселке имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Официальное название мемориала: "Братская могила защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены Кириллов, Жук, Смоляков", регистрационный номер — 471711180650005. Под государственной охраной мемориал находится с 8 августа 1950 года, основанием стало решение Леноблисполкома № 59-18, а в Единый государственный реестр объектов культурного наследия памятник внесли 23 октября 2017 года.

В братской могиле похоронены участники рабочего батальона, сформированного для защиты Петрограда в 1919 году, для жителей поселка это историческое место сохранность которого, по их словам, необходимо обеспечивать за счет контроля за соседним участком. Вопросы к нему возникли уже давно, потому что исходя из предоставленных редакции документам, границы территории объекта культурного наследия были установлены приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/14-52 от 13 октября 2014 года, причем в описании границ мемориала ограда упоминается. По словам жителей, примерно в тот же период историческое ограждение исчезло, и сейчас на его месте остались только столбики.

Ситуационный план объекта

В октябре 2014 года, когда устанавливались границы объекта культурного наследия, оградка загадочным образом пропала. Сейчас мы видим, что ее нет – остались только столбики. В Комитете по сохранению культурного наследия нам пришлось долго доказывать, что она вообще была: без фотофиксации Комитет факт наличия оградки не воспринимал. Мы нашли исторические фотографии, на которых видно, что ограждение действительно существовало. Комитет должен был учесть это при определении границ объекта культурного наследия, но фактически этого сделано не было. Людмила Виноградова, жительница поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области

Вопросы у жителей возникают касаемо участка с кадастровым номером 47:07:1703021:57, который, согласно предоставленным материалам, принадлежит ООО "Ладога", а через него связан с ООО "Ладожская торгово-финансовая компания" (ЛТФК), "ЛТФК" выступает единственным учредителем "Ладоги". Сейчас на территории находятся автомойка, шиномонтаж, автогазозаправочная станция, а также размещена строительная база, бытовки и другие объекты. Жители считают, что подобная деятельность рядом с захоронением влияет на восприятие памятника и отдельно просят проверить, на основании каких документов возведены и использкются эти объекты.

Сведения о расстоянии между мемориалом и хозяйственной территорией можно увидеть в ответе Всеволожской городской прокуратуры от 27 мая 2020 года, где указано, что автогазозаправочная станция находилась в 35 метрах от памятника, автомойка — в 42 метрах, а бытовка — в 47 метрах.

Ответ Всеволожской городской прокуратуры от 27.05.2020 № 561ж-11: АГЗС — 35 м, автомойка — 42 м, бытовка — 47 м

Видно, что от границ участка объекта культурного наследия до первого объекта на смежном участке ООО "Ладога" фактически полметра, может быть, метр. Дальше идет забор, а сразу за забором — строительная база и объекты, которые на ней расположены. Мы ждем прежде всего действий от Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, который не доделал свою работу: он начал работу по инициированию сноса незаконных построек, которые построены на участке ООО "Ладога". Виктор Николаев, житель поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области

Отдельный вопрос связан с назначением построек. Согласно предоставленный редакции информации, 30 декабря 2014 года ООО "Ладога" получило разрешение на строительство торгово-офисного центра с пунктом технического обслуживания, а 29 июля 2015 года было выдано разрешение на ввод объекта. Как сообщалось в ранее опубликованном материале Piter.TV при проверках учитывалось, что разрешения были выданы до вступления в силу предусмотренного законодательством запрета. Так остается неясным можно ли менять назначение объекта? Ведь сначала на участке планировалась автомойка, потом торгово-офисному центр с пунктом технического обслуживания, а затем строительная база с автостоянкой, шиномонтажом и автогазозаправочной станцией. Также неизвестно действовало ли разрешение на строительство бессрочно или продлевалось, и если продлевалось, то когда и на каком основании, поскольку продление срока должно было оформляться в документах, а их редакция не видела.

Редакция Piter.TV изучила ответы прокуратуры Ленинградской области, Всеволожской городской прокуратуры, Комитета по культуре и Комитета по сохранению культурного наследия ЛО, также материалы Следственного комитета, которые были приложены жителями. По этим документам, в ответах прокуратуры от 27 мая 2020 года, 17 ноября 2020 года, 14 марта 2022 года и 14 апреля 2022 года нарушений порядка застройки не усмотрели, а в качестве одного из обстоятельств указывалось наличие разрешений, выданных до вступления в силу запрета. Стоит отметить, что 17 ноября 2020 года прокуратура Ленинградской области внесла представление главе администрации о ненадлежащем содержании памятника.

Помимо расположения коммерческих объектов, заявители обращают внимание на состояние земли вокруг мемориала, по их словам, после начала работ на соседнем участке проводилась отсыпка территории, а уровень насыпи повысился, из-за чего захоронение оказалось ниже и затапливается.

После начала строительных работ администрация заявила, что ведутся планировочные работы. Но насыпь подняли — памятник оказался в низине, и его затапливает. Виктор Исаков, житель поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области

По утверждению жителей, мать главы муниципального образования Сергея Перюкова является соучредителем одной из компаний, связанных с этой ситуацией. Инициаторы пытались привлечь внимание к ситуации через различные ведомства, и в их числе Следственный комитет России. Инициаторы просили проверить обстоятельства работ рядом с братской могилой и дать оценку действиям ответственных лиц. В ответе Следственного комитета России от 25 января 2022 года, сообщалось, что в производстве следственного отдела по городу Всеволожску уже находилось уголовное дело о незаконном обороте земельных участков муниципального образования, в том числе вблизи объекта культурного наследия, и обстоятельства работ рядом с захоронением предлагалось проверить в рамках этого дела, а в ответе СК России от 27 сентября 2023 года указывалось, что обращение направлено в СУ по Ленинградской области. Однако из приведенных сведений нельзя сделать однозначный вывод о результатах проверки именно тех обстоятельств, на которые указывали жители.

За забором построены строительная база и автомойка, которая, неизвестно куда, сливает стоки, хотя на мойке должны быть серьезные очистные сооружения. А граничит она с памятником буквально вплотную. Площадка отсыпалась строительным мусором, ее подняли, и теперь заливает памятник — сами могилы. Там ведь не только Жук похоронен, там есть и другие захоронения, со звездочками, и Комитет по культурному наследию до сих пор их не определил: неизвестно, может быть, кого-то подзахоранивали еще во время войны. Константин Бабошин, житель поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области

Редакция также пыталась получить комментарий у общества с ограниченной ответственностью "Ладога" по телефону, номер которого указан в открытых источниках. Корреспондент Piter.TV представилась и предложила ответить на вопросы о строительных объектах рядом с памятником. После просьбы прокомментировать ситуацию представитель ООО "Ладога", ничего не ответив, завершила разговор. Письменный запрос редакция также направила на электронную почту компании и на момент выхода сюжета ответов не поступило. Также редакция направила запросы в администрацию Морозовского городского поселения, в Следственное управление СК РФ по Ленинградской области, Контрольный комитет, прокуратуру Ленинградской области, Всеволожскую городскую прокуратуру и Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области. На момент выхода сюжета ответы еще не поступили. После их получения редакция подготовит отдельный материал и расскажет о результатах.

Видео: Piter.TV