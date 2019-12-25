Мемориал на Пулковских высотах должны возвести к 9 августа 2029 года

День завершения Ленинградской битвы, 9 августа, был включён в список Дней воинской славы России.

На совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства 11 ноября одобрен проект постановления о создании мемориала в честь героев Ленинградской битвы на Пулковских высотах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На специальном архитектурном конкурсе ветераны и эксперты определили победителя из представленных 12 проектов. Концепция мемориала также была представлена главе государства и одобрена им.

Сейчас мы заканчиваем подготовительный этап. Согласовали все юридические и градостроительные вопросы. Постановление – последний шаг к началу строительных работ. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Градоначальник Северной столицы поручил завершить первый этапа создания мемориального комплекса к 9 августа 2029 года и проработать использование Пулковского водохранилища в рамках работ второго этапа. Ранее день завершения Ленинградской битвы, 9 августа, был включён в список Дней воинской славы России.

Фото: Смольный