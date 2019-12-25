В Кировском районе Ленобласти высадили сосны и рябины у детсада и мемориала

В Кировском районе Ленинградской области прошла экологическая акция. Сотрудники комитета общественных коммуникаций региона вместе с волонтерами и местными жителями высадили сосны и рябины.
Посадочный материал предоставил руководитель добровольческого движения "Время с толком" Дмитрий Бандурин. В текущем сезоне при участии волонтеров ему уже удалось высадить более тысячи деревьев.
Первая посадка состоялась на территории детского сада №33 "Радуга" в Отрадном. К инициативе присоединились участники "Орлят России" и "Движения первых", а также воспитанники групп "Подсолнухи" и "Незабудки".
Второй точкой стал мемориал воинам 128-й стрелковой дивизии возле деревни Назия. Там участники акции заложили аллею сосен. В посадке приняли участие глава администрации Кировского района Сергей Ельчанинов и председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.
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Фото: администрация Ленобласти
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