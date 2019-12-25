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Петербургская прокуратура требует устранить нарушения в детсаду на Парашютной улице
Сегодня, 16:13
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Петербургская прокуратура требует устранить нарушения в детсаду на Парашютной улице

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Сотрудники учреждения не проходили медицинские осмотры.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Сотрудники частного детского сада на Парашютной улице не проходили медицинские осмотры, которые нужны для своевременного выявления противопоказаний к осуществлению деятельности в учреждении, рассказали 8 сентября в надзорном ведомстве. 

Прокурор направил представление в адрес руководителя организации. Фактическое устранение нарушений контролируется. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура добивается 200 тыс. рублей компенсации для пострадавшего в ДТП ребенка. От удара его отбросило в сторону на несколько метров. В результате мальчик получил сильные ушибы обоих бедер. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: детсад, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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