Петербургская прокуратура требует устранить нарушения в детсаду на Парашютной улице

Сотрудники учреждения не проходили медицинские осмотры.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Сотрудники частного детского сада на Парашютной улице не проходили медицинские осмотры, которые нужны для своевременного выявления противопоказаний к осуществлению деятельности в учреждении, рассказали 8 сентября в надзорном ведомстве.

Прокурор направил представление в адрес руководителя организации. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Ранее на Piter.TV: прокуратура добивается 200 тыс. рублей компенсации для пострадавшего в ДТП ребенка. От удара его отбросило в сторону на несколько метров. В результате мальчик получил сильные ушибы обоих бедер.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)