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Прокуратура Петербурга добивается 200 тыс. рублей компенсации для пострадавшего в ДТП ребенка
Вчера, 10:27
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Прокуратура Петербурга добивается 200 тыс. рублей компенсации для пострадавшего в ДТП ребенка

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От удара мальчика отбросило в сторону на несколько метров.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению матери 10-летнего мальчика. В ноябре прошлого года возле дома на улице Демьяна Бедного водитель машины Volvo сбил ребенка. От удара его отбросило в сторону на несколько метров. В результате пострадавший получил сильные ушибы обоих бедер, сообщили 8 сентября в надзорном ведомстве. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с автовладельца компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. В настоящий момент документ рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что ребенок госпитализирован в состоянии клинической смерти после столкновения фуры и Kia на М-11. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, прокуратура
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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