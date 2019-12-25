Прокуратура Петербурга добивается 200 тыс. рублей компенсации для пострадавшего в ДТП ребенка

От удара мальчика отбросило в сторону на несколько метров.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению матери 10-летнего мальчика. В ноябре прошлого года возле дома на улице Демьяна Бедного водитель машины Volvo сбил ребенка. От удара его отбросило в сторону на несколько метров. В результате пострадавший получил сильные ушибы обоих бедер, сообщили 8 сентября в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с автовладельца компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. В настоящий момент документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что ребенок госпитализирован в состоянии клинической смерти после столкновения фуры и Kia на М-11.

Фото: Piter.TV