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В Ленобласти на острове Большой Игольчатый установили стелу в память о красноармейцах времен Зимней войны
Сегодня, 12:52
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В Ленобласти на острове Большой Игольчатый установили стелу в память о красноармейцах времен Зимней войны

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Поисковые работы на острове ведутся с 2023 года.

На острове Большой Игольчатый в Выборгском районе Ленинградской области появился мемориал в честь бойцов Красной армии, погибших в марте 1940 года. Памятную стелу установили участники поисковых отрядов "Безымянная" и "Советский патриот", сообщает Управление ветеринарии Ленинградской области.

Поисковые работы на острове ведутся с 2023 года. В одной из расщелин волонтеры обнаружили останки около двухсот военнослужащих, а также их личные вещи: каски, валенки, монеты и элементы амуниции.

Идея увековечить память павших принадлежала самим поисковикам. Средства на покупку материалов для памятника собрали сами участники экспедиций, родственники погибших и общественные организации Выборга. Конструкцию доставили на необитаемый остров на катере. Стелу закрепили на скале так, чтобы мемориал был хорошо виден проплывающим судам.

Как сообщили 24 августа в Управлении ветеринарии Ленинградской области, в экспедиции активное участие принимал заведующий Приморским ветеринарным участком Юрий Пашанин.

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Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

Теги: ленобласть, мемориал
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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