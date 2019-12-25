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Почти 10 тысяч новых подключений: электросетевая компания Ленобласти подвела итоги полугодия
Сегодня, 10:54
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Почти 10 тысяч новых подключений: электросетевая компания Ленобласти подвела итоги полугодия

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В статистику вошли не только частные домовладения и коммерческие предприятия, но и важная социальная инфраструктура – 227 бюджетных учреждений.

За первые шесть месяцев 2026 года электросетевая компания Ленобласти обеспечила технологическое присоединение к сетям 9 881 объекта. Об этом сообщает пресс-служба областного комитета по ТЭК.

В статистику вошли не только частные домовладения и коммерческие предприятия, но и важная социальная инфраструктура – 227 бюджетных учреждений. Среди них школы, детские сады, больницы и другие государственные организации, чье подключение необходимо для устойчивого развития региона и повышения качества жизни граждан.

Подать заявку на подключение к электрическим сетям жители и организации могут дистанционно через портал или официальное мобильное приложение.

Ранее мы сообщили о том, что лесники Ленобласти ликвидируют свалки в рамках акций "Чистые леса" и "Вода России".

Фото: Pxhere
 

Теги: комитет по тэк, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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