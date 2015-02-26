Лесники Ленобласти ликвидируют свалки в рамках акций "Чистые леса" и "Вода России"

Помимо профильных задач по охране природы, специалистам приходится вывозить старую мебель, покрышки и строительный мусор.

В Ленинградской области продолжаются масштабные экологические акции. Сотрудники региональных лесничеств приводят в порядок берега водоемов и очищают леса от мусора. Как сообщили в понедельник, 24 августа, в telegram-канале "Админка Ленобласти", помимо профильных задач по охране природы, специалистам приходится вывозить старую мебель, покрышки и строительный мусор.

В Киришском районе волонтеры убрали территории вокруг популярных озер Черемуховое и Светлое в Будогощском поселении.

Волховское лесничество очистило берег карьера в деревне Кисельня.

В Тихвинском районе во время патрулирования были обнаружены нелегальные свалки. Часть отходов сотрудники вывезли самостоятельно, а по более крупным скоплениям направлены официальные уведомления арендаторам земельных участков.

Ранее мы сообщили о том, что незаконную свалку отходов обнаружили в деревне Екатериновка.

Фото: Правительство Ленобласти