"Зенит" назвал состав на матч с БАТЭ с Джоном Джоном и Луисом Энрике

"Зенит" объявил стартовый состав на товарищеский матч с БАТЭ.

Петербургский "Зенит" объявил стартовый состав на товарищеский матч с белорусским БАТЭ. Встреча команд состоится 4 октября в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

С первых минут на поле в составе петербургской команды выйдут Адамов, Караваев, Нино, Волков, Мантуан, Барриос, Педро, Ерохин, Джон Джон, Луис Энрике и Фелипе Аугусто.

Таким образом, в стартовой линии петербургского клуба оказались сразу несколько игроков атакующей группы. В их числе Джон Джон, Луис Энрике, Педро, Мантуан и Фелипе Аугусто. В средней линии "Зенита" с первых минут сыграют Барриос и Ерохин. За оборону команды будут отвечать Караваев, Нино и Волков, а место в воротах займет Адамов.

Матч с БАТЭ пройдет в товарищеском формате. Игра начнется в 19:00.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV