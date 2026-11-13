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Семак: "Трабзонспор" выставит сильный состав и без Мохаммеда Салаха

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Тренер петербуржцев оценил возможности соперников из Турции в следующем товарищеском поединке.

Турецкий "Трабзонспор" сможет выставить качественный состав на товарищеский поединок с  "Зенитом", несмотря на отъезд большого количества игроков в сборные. Соответствующее заявление сделали журналисты издания "Петербургский дневник" со ссылкой на слова главного тренера команды из Северной столицы России Сергея Семака. Эксперт добавил, что иностранцы сильны и без своего нападающего Мохаммеда Салаха. Такую реакцию тренер дал СМИ в рамках проведенной пресс-конференции. Его выступление транслировалось в социальных сетях ФК "Зенита".

Не будет Салаха? Конечно, любой игрок такого уровня добавляет качества игры, мастерства, опыта, — высказался он. — Но в "Трабзоне" собраны достаточно квалифицированные игроки, и, несмотря на то, что там более десяти игроков уехали в сборные, они точно наберут игроков, которые умеют играть.

Сергей Семак, тренер петербургского "Зенита"

Напомним, что товарищеский матч между "Зенитом" и "Трабзонспором" запланирован на 15 ноября в 17 часов по местному времени. Мероприятие пройдет на спортивной арене в Санкт-Петербурге.

Сани Бечирович покинул пост спортивного директора "Зенита".

Фото и видео: Вконтакте / ФК "Зенит"

Теги: зенит, сергей семак, трабзонспор
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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