Сани Бечирович покинул пост спортивного директора "Зенита"

Словенский специалист расторг контракт с петербургским клубом по соглашению сторон.

Словенский специалист Сани Бечирович покинул должность спортивного директора баскетбольного клуба "Зенит". Об этом сообщили в Telegram-канале петербургской команды.

Решение об уходе было принято по личным причинам. Контракт, который должен был действовать до окончания сезона-2027/28, расторгли по соглашению сторон.

В прошлом Бечирович выступал за ведущие европейские баскетбольные клубы, в том числе московский ЦСКА. В 2023 году он занял пост спортивного директора греческого "Панатинаикоса". При его работе команда выиграла Евролигу, чемпионат Греции в сезоне-2023/24 и национальный Кубок в сезоне-2024/25.

Фото: пресс-служба БК "Зенит"